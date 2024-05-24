ريمونتادا.. إنبي يفوز على سيراميكا بالدقائق الأخيرة في الدوري الممتاز (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة إنبي وسيراميكا كليوباترا التي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.

وفاز إنبي على سيراميكا بنتيجة 3-2، بعد التأخر بهدفين في استاد بترو سبورت.

سجل هدف سيراميكا الأول، جون إيبوكا في الدقيقة 5.

سجل هدف سيراميكا الثاني، جون إيبوكا في الدقيقة 45+2.

سجل هدف إنبي الأول، أحمد كالوشا في الدقيقة 69.

سجل هدف إنبي الثاني، أحمد أمين أوفا في الدقيقة 74.

سجل هدف إنبي الثالث، أحمد صبيحة في الدقيقة 90+6.

وبهذا الفوز رفع إنبي رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما احتل سيراميكا المركز السابع برصيد 34 نقطة.

999999999

اقرأ ايضًا:

"بعد ادعاء إسرائيل اغتياله كأحد قادة المقاومة ".. أول تعليق من الإعلامي المصري محمد شبانة

خاص.. مصدر يكشف تشكيل الأهلي لمباراة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا