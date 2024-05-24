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ريمونتادا.. إنبي يفوز على سيراميكا بالدقائق الأخيرة في الدوري الممتاز (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة إنبي وسيراميكا كليوباترا التي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة 25 من الممتاز.

وفاز إنبي على سيراميكا بنتيجة 3-2، بعد التأخر بهدفين في استاد بترو سبورت.

سجل هدف سيراميكا الأول، جون إيبوكا في الدقيقة 5.
سجل هدف سيراميكا الثاني، جون إيبوكا في الدقيقة 45+2.
سجل هدف إنبي الأول، أحمد كالوشا في الدقيقة 69.
سجل هدف إنبي الثاني، أحمد أمين أوفا في الدقيقة 74.
سجل هدف إنبي الثالث، أحمد صبيحة في الدقيقة 90+6.

وبهذا الفوز رفع إنبي رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما احتل سيراميكا المركز السابع برصيد 34 نقطة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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