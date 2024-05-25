شكرا لقرائتكم خبر عن جون إيبوكا رجل مباراة إنبى وسيراميكا بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد النيجيري جون إيبوكا مهاجم فريق سيراميكا جائزة رجل مباراة فريقه أمام إنبى، عقب اختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة، وذلك بعد التألق في اللقاء وتسجيل هدفين.

وحقق فريق إنبى فوزا مثيرا على نظيره سيراميكا بنتيجة 3-2 فى المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد بتروسبورت ضمن الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى nile".

وأحرز هدفى فريق سيراميكا النيجيري جون إيبوكا في الدقيقة 8 والثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول بينما سجل أهداف فريق إنبى أحمد كالوشا في الدقيقة 69 وأحمد أمين "أوفا" في الدقيقة 74 وأحمد صبيحة فى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة يحتل فريق إنبى المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 36 نقطة بينما توقف رصيد فريق سيراميكا للنقطة 34 محتلا المركز السابع.