شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم محمد شكرى مع سيراميكا قبل إصابة الرباط الصليبى؟ 5 مساهمات تهديفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع محمد شكرى، ظهير أيسر نادى سيراميكا، لجراحة الرباط الصليبي بنجاح في ألمانيا اليوم الجمعة، تحت إشراف دكتور كريستيان وولف، أحد كبار المتخصصين في هذا النوع من الجراحات.

ومن المقرر أن يعود محمد شكري إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل، لبدء البرنامج التأهيلي، استعداداً للعودة إلى التدريبات الجماعية لفريق سيراميكا في المرحلة المقبلة.

شارك محمد شكري في 21 مباراة مع سيراميكا خلال الموسم الحالي، بواقع 16 مباراة في الدوري العام، ومباراتين في كأس السوبر للأندية الأبطال، و3 مباريات في كأس الرابطة، وساهم الظهير الأيسر الدولي في 5 أهداف مع سيراميكا، أحرز هدفين وصنع 3 أهداف.