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الإسماعيلى يكشف خريطة الاختبارات قبل انطلاقها غدا

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القاهرة - سامية سيد - كشف نادى الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن عن خريطة الاختبارات للناشئين والمواعيد، والتى تبدأ من غد السبت، ليسهل على المشاركين فى الاختبارات طريق الوصول لملاعب الاختبارات.

وجاءت خريطة اختبارات الإسماعيلي كالتالى:

* تنطلق الاختبارات بداية من غد السبت الموافق 25 مايو وتقام بداية من مواليد 2005 حتى مواليد 2017.

* تقام الاختبارات على فترتين الأولى من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، والثانية من الساعة 4 عصرا حتى الساعة 7 مساء، عدا يوم الجمعة.

* الدخول من الباب الخلفي الخاص بالملعب الفرعي رقم 2 بشارع جمال عبد الناصر (شبين سابقا).

* خوض الاختبار نظير شراء استمارة من أمام أبواب الملعب.

* تجهيز مكان مخصص لاستقبال أولياء أمور اللاعبين داخل النادي بجانب الملعب الفرعي.

* غير مسموح لأولياء الأمور دخول ملعب الاختبارات على أن يستقبل الجهاز الإداري الخاص بقطاع الناشئين اللاعبين لخوض الاختبارات.

* توفير كافة سبل الراحة لأولياء الأمور من خلال مسئولي العلاقات العامة بالنادي.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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