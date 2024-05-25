شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكشف خريطة الاختبارات قبل انطلاقها غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نادى الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن عن خريطة الاختبارات للناشئين والمواعيد، والتى تبدأ من غد السبت، ليسهل على المشاركين فى الاختبارات طريق الوصول لملاعب الاختبارات.

* تنطلق الاختبارات بداية من غد السبت الموافق 25 مايو وتقام بداية من مواليد 2005 حتى مواليد 2017.

* تقام الاختبارات على فترتين الأولى من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، والثانية من الساعة 4 عصرا حتى الساعة 7 مساء، عدا يوم الجمعة.

* الدخول من الباب الخلفي الخاص بالملعب الفرعي رقم 2 بشارع جمال عبد الناصر (شبين سابقا).

* خوض الاختبار نظير شراء استمارة من أمام أبواب الملعب.

* تجهيز مكان مخصص لاستقبال أولياء أمور اللاعبين داخل النادي بجانب الملعب الفرعي.

* غير مسموح لأولياء الأمور دخول ملعب الاختبارات على أن يستقبل الجهاز الإداري الخاص بقطاع الناشئين اللاعبين لخوض الاختبارات.

* توفير كافة سبل الراحة لأولياء الأمور من خلال مسئولي العلاقات العامة بالنادي.