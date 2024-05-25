شكرا لقرائتكم خبر عن وليد الهشرى: العرضيات سلاح الترجى واستاد القاهرة يشبه حلبة الرومان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد الهشرى، نجم الترجى التونسى السابق، أن المباريات فى استاد القاهرة الدولى أمام الأهلى صعبة جدا والملعب يشبه حلبة الرومان، وهو ما يصعب الأمر على أى ضيف، وذلك قبل مواجهة إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وقال وليد الهشرى فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد فى برنامج "الهدف" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "أصعب شىء فى مباريات الأهلى على استاد القاهرة هو الملعب والجماهير التى تسانده، يشبه قاعات الرومان وتصعب مهمة أى فريق يواجه الأهلى فى هذا الملعب".

وتابع نجم الترجى السابق: "لن أنسى مواجهاتى ضد الأهلى، وأعتز بذكرياتى فى دورى أبطال أفريقيا، وغياب على معلول مؤثر للغاية، وأتمنى له سرعة التعافى من الإصابة ويعود أقوى من الأول".

وأضاف: "محمد مجدى أفشة عندما ينزل يغير شكل الأهلى ويستحوذ على الكرة ويمنح الأهلى قوة كبيرة، وكذلك رضا سليم لاعب يملك إمكانيات كبيرة جدا وسريع مهارة ويستحق اللعب بشكل أساسى".

وعن الحراس، قال: "الأهلى والترجى يملكان حارسين صغارا فى السن ولديهما شخصية قوية، وأنا كنت أتمنى أن ألعب أمام محمد الشناوى حارس كبير ويملك شخصية كبيرة، بالإضافة إلى إمكانياته ويلعب عليه مصطفى شوبير بسبب تميزه وتألقه رغم صغر سنه، وتألق فى مباراة الذهاب خاصة فرصة رودريجو".

وأوضح: "الكرات العرضية أهم سلاح يمتلكه الترجى فى الوقت الحالى، خاصة فى ظل امتلاكه لاعب بقيمة البرازيلى رودريجو الذى يتميز بضربات الرأس والتحرك داخل منطقة الجزاء أثناء الكرات الثابتة".