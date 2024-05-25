شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعيد مكرونة يحصد جائزة أفضل لاعب فى مباراة سموحة وفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمد سعيد "مكرونة" لاعب سموحة، على جائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام فاركو، التى أقيمت اليوم، فى إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دورى nile.

ونشر الحساب الرسمى لرابطة الأندية عبر "فيس بوك": "قدم أداء ممتاز في الجبهة اليسرى.. محمد سعيد أفضل لاعب في مباراة فاركو سموحة".

وتعادل فريق فاركو مع نظيره سموحة بنتيجة 1 / 1، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، استاد حرس الحدود، ضمن منافسات الأسبوع الـ 25 من عمر مسابقة الدوري. وسجل بركات حجاج هدف التقدم لفريق سموحة فى الدقيقة 22 من عمر المباراة، ثم سجل عمرو ناصر هدف التعادل لفاركو فى الدقيقة 41.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد فاركو للنقطة 21 فى المركز الـ16 في جدول الدوري، بينما يسكن سموحة المركز الـ6 برصيد 35 نقطة.