شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن حسين يتوج بـ3 ميداليات ذهبية فى بطولة العالم للشباب لرفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج عبد الرحمن حسين متولي بطل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبى بـ3 ميداليات متنوعة، ضمن بعثة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال للشباب المشارك ببطولة العالم للشباب المقامة حاليًا فى بيرو خلال الفترة من 22 وحتى 26 مايو الجارى.

ونجح عبد الرحمن حسين متولى فى التتويج بميداليتين ذهبيتين في الكلين والنتر والمجموع وفضية الخطف، في منافسات وزن 67 كجم.

وتضم قائمة المنتخب المصري 3 لاعبين ولاعبات من المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبى وهم: عبد الرحمن حسين متولي في وزن 67 كجم، وزينب جبريل عبد الحميد في وزن 81 كجم، وحبيبة سعد عبد الفتاح في وزن 49 كجم.

وتستأنف البعثة المصرية منافساتها يوم 26 مايو، بمشاركة لاعبة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي زينب عبد الحميد جبريل في وزن 81 ك في تمام الساعة الثانية صباحًا.