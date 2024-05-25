شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباريات اليوم الجمعة 24 – 5 – 2024 بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الجمعة 24 – 5 – 2024 مباريتان ضمن الجولة الـ25 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" حيث أستضاف فريق إنبى نظيرة سيراميكا بينما التقى فاركو مع سموحة.

إنبى يحقق ريمونتادا أمام سيراميكا ويفوز 3-2 بدورى Nile .. فيديو

حقق فريق إنبى فوزا مثيرا على نظيره سيراميكا بنتيجة 3-2 فى المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد بتروسبورت ضمن الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى nile".

فاركو يتعادل مع سموحة 1 / 1 فى مواجهة الجولة الـ 25 بدورى Nile

تعادل فريق فاركو مع نظيره سموحة بنتيجة 1 / 1، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، استاد حرس الحدود، ضمن منافسات الأسبوع الـ 25 من عمر مسابقة الدوري. وسجل بركات حجاج هدف التقدم لفريق سموحة فى الدقيقة 22 من عمر المباراة، ثم سجل عمرو ناصر هدف التعادل لفاركو فى الدقيقة 41.