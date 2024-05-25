شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة واحدة فى الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم السبت منافسات الأسبوع الخامس والعشرين لمسابقة الدوري المصري بإقامة مباراة تجمع الداخلية والمقاولون العرب في السادسة مساء.

وتأجلت مباراة الاهلى وزد اف سى في هذه الجولة بسبب ارتباط المارد الأحمر بمباراة الترجى التونسى في نهائي دوري ابطال أفريقيا في رحلة التتويج باللقب الثانى عشر في تاريخ القلعة الحمراء والثانى على التوالي للمدرب السويسري مارسيل كولر.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري

السبت 25 مايو

الداخلية & المقاولون العرب..6 مساء



الاحد 26 مايو

البنك الاهلى & الاسماعيلى..4 عصراً

طلائع الجيش & بلدية المحلة..7 مساء

مودرن فيوتشر & المصري البورسعيدى..7 مساء



الاثنين 27 مايو

بيراميدز & الجونة..4 عصراً

الاتحاد السكندري & الزمالك..7 مساء

جدول هدافين الدوري المصري



وقبل مباريات اليوم السبت يواصل حسام أشرف، مهاجم فريق بلدية المحلة، انفراده بتصدر جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" قبل افتتاح منافسات الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة.



وبات حسام أشرف مهاجم الزمالك المعار إلى فريق بلدية المحلة أول العائدين للقلعة البيضاء فى الصيف المقبل خاصة بعد تقديمه مستوى جيد خطف به البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار فى الدورى وتسجيله 12 هدف تصدر بهم جدول ترتيب الهدافين الذى يأتى كالتالى :

1- حسام أشرف، بلدية المحلة، 12 هدف

2- مابولولو، الاتحاد السكندري، 10 أهداف

3- أحمد بلحاج، سيراميكا ، 8 أهداف

4- مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد اف سي، 8 أهداف

5- محمد سالم، المقاولون العرب، 7 أهداف

6_ أحمد سيد زيزو ، الزمالك، 7 أهداف

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.