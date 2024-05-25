شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مصريين يتأهلون لنصف نهائى بطولة مانشستر المفتوخة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل 5 لاعبين مصريين إلى الدور نصف النهائي ببطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش، التي تقام في مدينة مانشستر خلال الفترة بين 22 إلى 26 مايو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين في ربع النهائي كالتالي:

فوز فارس الدسوقي على يوسف سليمان بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 3-11, 11-8, 13-11.

فوز نور الطيب على الأمريكية صابرينا صبحي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11, 11-8, 11-7, 11-3.

فوز روان العربي على مواطنتها نور أبو المكارم بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 12-10, 11-2.

فوز سلمى هاني على ساران نجيم بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-1, 11-5, 12-10.

فوز يوسف إبراهيم على ناثان ليك بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 13-11, 11-8, 11-9.