تعرف على إرشادات مباراة الأهلى والترجى اليوم فى نهائى دورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تذكرتى عن عدد من الإرشادات الهامة الخاصة بمباراة الأهلى والترجى، المقرر لها الثامنة مساء اليوم فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، وجاءت كالتالى:



إرشادات المباراة

وسبق أن تقابل الأهلى والترجى فى نهائى دورى الأبطال فى نسختين سابقتين عامى 2012 و2018.



وكانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلى بعد التعادل 1-1 باستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز فى رادس بنتيجة 2-1، وجاءت المواجهة الثانية فى نهائى نسخة 2018، وفاز الأهلى باستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر فى رادس بنتيجة 0-3.