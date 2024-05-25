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انطلاق اختبارات الناشئين 2024 بنادى المقاولون العرب

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القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم السبت، اختبارات الناشئين لكرة القدم بنادي المقاولون العرب موسم 2024-2025 للكشف عن مواهب جديدة .

وكشف قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب برئاسة يسري عبد الغني موعد الاختبارات بداية من اليوم السبت 25 مايو الجاري في الساعة 8:00 صباحا.
وتبدأ الاختبارات في تمام الساعة الثامنة صباحًا على ملاعب قطاع الناشئين بمقر النادي بمدينة نصر القاهرة.
المواعيد
الأيام ( السبت , الأثنين , الاربعاء )
مواليد البراعم (2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 )

أيام ( الأحد , الثلاثاء , الخميس )
ناشئين مواليد ( 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 )


تقام الاختبارات في مقر نادي المقاولون العرب بمدينة نصر بالقاهرة على أن يتم تحديد موعد اختبارات مواليد 2005 بعد انتهاء الامتحانات

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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