شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اختبارات الناشئين 2024 بنادى المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم السبت، اختبارات الناشئين لكرة القدم بنادي المقاولون العرب موسم 2024-2025 للكشف عن مواهب جديدة .

وكشف قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب برئاسة يسري عبد الغني موعد الاختبارات بداية من اليوم السبت 25 مايو الجاري في الساعة 8:00 صباحا.

وتبدأ الاختبارات في تمام الساعة الثامنة صباحًا على ملاعب قطاع الناشئين بمقر النادي بمدينة نصر القاهرة.

المواعيد

الأيام ( السبت , الأثنين , الاربعاء )

مواليد البراعم (2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 )

أيام ( الأحد , الثلاثاء , الخميس )

ناشئين مواليد ( 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 )



تقام الاختبارات في مقر نادي المقاولون العرب بمدينة نصر بالقاهرة على أن يتم تحديد موعد اختبارات مواليد 2005 بعد انتهاء الامتحانات