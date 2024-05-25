شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يختتم استعداداته لمواجهة المصري بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم السبت، فريق الكرة الأول بمودرن فيوتشر، استعداداته لمباراته المقبلة والتى تجمعه بنظيره، المصري، والمقرر إقامتها على استاد برج العرب فى السابعة مساء غداً الأحد، الموافق السادس والعشرين من مايو الجارى.

وكان مودرن فيوتشر قد تعادل مع الزمالك في المباراة الماضية أمام الزمالك بهدف لمثله، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الخميس الماضي على ستاد عثمان أحمد عثمان بالمقاولون العرب.

وشهدت مباراة الدور الأول التي جمعت المصري وفيوتشر، فوز مودرن فيوتشر على الفريق البورسعيدي بهدفين نظيفين.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الـ 9 في جدول مسابقة الدوري برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 10 لقاءات، وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 18.