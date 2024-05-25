شكرا لقرائتكم خبر عن فريق سلة الأهلى يخسر من الفتح الرباط المغربى ببطولة Bal والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق كرة السلة بالنادى الأهلى رجال أمام نظيره الفتح الرباطى المغربى بنتيجة 89/78، فى أولى مباريات بطولة الـ bal والتي تقام في الفترة من 24 مايو إلى 1 يونيو المقبل. ودخل الأهلى اللقاء متصدرا مجموعة النيل بعد أن خاض 5 مباريات من أصل 6 مباريات.

وتضم قائمة الفريق بالبطولة كلا من: سيف قيدار، إيهاب أمين، سيف سمير، محمد أبو النصر، عيسى ليونز، كريم حاتم، إيهاب أمين، سيف سمير، عمر عزب، توني ميتشيل، عمر طارق، عمرو الجندي، برنس على، مصطفى المكاوي "كيجو"، باتريك جاردنر.