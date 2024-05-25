شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلى يبدأ اليوم اختبارات قطاع الناشئين على الملعب الفرعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم السبت قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي، برئاسة محمود جابر، اختبارات القطاع لموسم 2024 / 2025.

وتقام الاختبارات بداية من مواليد 2005 حتى مواليد 2017، على فترتين، الأولى من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، والثانية من الساعة 4 عصرا حتى الساعة 7 مساءا، عدا يوم الجمعة.

ويحتضن الملعب الفرعي 2 اختبارات هذا الموسم، على أن يتم دخول الراغبين في خوضها من خلال الباب الفرعي بشارع شبين الكوم.

في سياق أخر، قدم أبو طالب العيسوي، نجم الإسماعيلى السابق، تقريرا مفصلا لمجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة اللواء نصر أبو الحسن، عن رحلته في كوت ديفوار.

ووصل أبو طالب العيسوي إلى الإسماعيلية خلال الساعات الماضية بعد رحلته الكشافية في كوت ديفوار لانتقاء اللاعبين الموهوبين في مختلف المراكز من أجل ضمهم للقلعة الصفراء.

وأبرم المجلس في وقت سابق التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في اكتشاف المواهب بالقارة السمراء للبحث عن لاعبين بالطريقة الصحيحة لدعم كافة فرق النادى بعناصر متميزة.

وحضر أبو طالب العيسوي أثناء وجوده في كوت ديفوار دورة للأكاديميات شارك بها عدة أندية أفريقية وتابعها عدد من كشافي الأندية الأوروبية.