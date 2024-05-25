شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يبلغ الزمالك بالرحيل نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ محمود علاء مدافع الزمالك إدارة النادى الأبيض برحيله نهاية الموسم،خاصة أن اللاعب ابتعد عن المشاركة في المباريات طوال الفترة الماضية، واتفق الطرفان على عدم تجديد العقد بينهما.

ويفاضل محمود علاء ،بين 3 عروض محلية بعد اقتراب رحيله عن القلعة البيضاء في الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن عقده ينتهى أخر الموسم الجاري ومن حقفه الرحيل إلى أي نادى في صفقة انتقال حر.

وينتهى عقد محمود علاء مع الزمالك نهاية الموسم ويحق له التوقيع لأى نادى دون الرجوع لناديه في الفترة الحالية،حيث تلقى اللاعب العديد من العروض وعلى رأسها مودرن فيوتشر وسيراميكا بالإضافة إلى عرض خليجى لكن بيراميدز بات الأقرب لضمه في الصيف المقبل.

وتعادل الزمالك أمام مودرن فيوتشر بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضى على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة دورى nile (الدورى المصرى الممتاز).