شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكرى يحصد ذهبية وفضيتين ببطولة العالم لناشئ الأثقال ببيرو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج مصطفى محمود بكري لاعب منتخب مصر للناشئين لرفع الأثقال بذهبية وفضيتين في منافسات وزن أقل من 81 كجم في بطولة العالم لرفع الاثقال للناشئين في بيرو.

وتوج بكرى بذهبية الخطف برفع ثقل قدره 144 كجم وفضية الكلين والنتر برفع ثقل قدره 166 كجم وفضية المجموع بـ310 كجم.

بينما تخوض حنين السيد المنافسات فى التاسعة مساءً بوزن 71 كجم، ومحمود السيد 11:30 مساءً فى وزن 96 كجم.

بينما تختتم زينب عبد الحميد المنافسة الأحد فى الثانية صباحًا بوزن 81 كجم، وعمر محمود فى نفس التوقيت بوزن 102 كجم.