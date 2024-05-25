شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يتفق مع الزمالك على تسليم ملف الصفقات الجديدة نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو نادى الزمالك تقرير البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض عن المراكز التي يحتاج فيها الفريق لدعم في الانتقالات الصيفية المقبلة،لبناء فريق قوى ينافس على البطولات في الموسم الجديد.

وأبلغ مسئولو نادى البرتغالى جوزيه جوميز بتجهير ملف عن اللاعبين الذين لا يحتاج لجهودهم في الموسم الجديد،حتى يتم الاستغناء عنهم،وفقاً لرؤيته الفنية وتوفيراً للنفقات داخل القلعة البيضاء.

واستقر البرتغالى جوزيه جوميز على تسليم تقريره إلى مجلس إدارة الزمالك بعد نهاية الموسم حتى لا يؤثر على تشتيت وتركيز اللاعبين،في المباريات المتبقية في الدورى خاصة أنه يرغب في المشاركة بدروى أبطال أفريقيا في الموسم المقبل.

في سياق مختلف يجهز الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز ، أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها بعد غدا الإثنين ضمن منافسات الجولة 25 من الدورى،حيث يعانى من إصابة على مستوى العضلة الضامة منعته من التواجد في مباراة مودرن فيوتشر التي أقيمت الخميس الماضى ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري.

وتعادل الزمالك أمام مودرن فيوتشر بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضى على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة دورى nile (الدورى المصرى الممتاز).