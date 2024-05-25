شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى والترجى اليوم السبت 25–5–2024 بنهائى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الاهلى مع الترجى التونسى على ستاد القاهرة الدولى في إياب نهائي دوري ابطال افريقيا، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة ..

1_ مشوار الاهلى في دوري ابطال افريقيا

افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزانى فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائرى سلبياً فى القاهرة ثم واجه شباب بلوزداد بالجزائر وتعادل سلبياً ثم واجه ميدياما الغانى وفاز عليه بهدف دون رد ثم فاز على يانج افريكانز التنزانى بهدف دون رد ليحتل صدارة مجموعته ثم فاز على سيمبا بهدف دون رد ذهاباً في ربع نهائي البطولة ثم فاز إياباً بهدفين دون رد ثم تعادل سلبياً مع مازيمبى في ذهاب نصف النهائي ثم فاز بثلاثية دون رد على بطل الكونغو ليتأهل للمباراة النهائية ثم يتعادل سلبياً مع الترجى في رادس.

2_ مشوار الترجى في دوري ابطال افريقيا

في المقابل افتتح افتتح الترجى التونسى مشواره بالبطولة بتخطى عقبة دوان بطل بوركينا فاسو بالفوز ذهاباً بهدف دون رد ثم التعادل السلبى إياباً وفى دور المجموعات حقق الفوز على النجم الساحلى التونسى بهدفين دون رد ثم خسر من الهلال السودانى بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم تعادل سلبياً مع بترو اتلتيكو الانجولى مرتين ذهاباً وإياباً ثم فاز على النجم الساحلى بثنائية ثم فاز على الهلال السودانى بهدف دون رد وفى ربع النهائي تعادل سلبياً مع أسيك الايفواري ثم فاز بركلات الترجيح 4-2 ليتأهل لنصف النهائي ويتخطى عقبة صن داونز بالفوز ذهاباً وإياباً بهدف دون رد ليتأهل لنهائى البطولة ثم يتعادل مع الاهلى سلبياً في رادس.

3_ الاهلى يتفوق على الترجى في القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 32.48 مليون يورو فيما تساوى القيمة التسويقية للترجى التونسى 17.15 مليون يورو.

4_ أرقام كولر مع الاهلى

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 100 مباراة، فاز فى 68 لقاءً، وتعادل فى 22 مباراة، وتلقى 10 هزائم، وسجل لاعبوه 189 هدفاً وتلقت شباكه 67، وخرج بشباك نظيفة فى 58 مباراة، وتوج كولر مع الأهلى بسبعة بطولات هى السوبر المحلى "ثلاثة مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرة"، والدورى الممتاز "مرة" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.

5_صافرة كونغولية لمباراة الاهلى والترجى

ويدير مباراة الاهلى والترجى التونسى الليلة الحكم الكونغولي جون جاك نادالا، ويعاونه الغاني دانيال لاريا والسوداني محمد عبدالله إبراهيم مساعدان، وفي غرفة تقنية الفيديو "VAR" الجزائري لحلو بن براهم.