شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يحسم مصير ثنائى الإسماعيلى اليوم من المشاركة أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم إيهاب جلال المدير الفنى للإسماعيلى مصير أحمد الشيخ ومحمد بيومى من مباراة البنك الأهلى سواء بالانضمام لقائمة المباراة أو مواصلة الغياب.

ويعانى أحمد الشيخ ومحمد بيومى من الإصابة بإجهاد عضلى أبعدهما عن مباراة الإسماعيلى الماضية أمام بيراميدز التى خسرها بهدفين نظيفين، ووضع الجهاز الفنى برنامجا تأهيليا لتجهيزهم.

ويحسم إيهاب جلال مصيرهما بناء على آخر مران للفريق اليوم سواء بضمهم أو إبعادهما عن المباراة، ولكن القرار الأقرب سيكون بضمهم خاصة فى ظل غياب عبد الرحمن مجدى ونادر فرج عن الإسماعيلى للإيقاف.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة البنك الأهلى، المقرر لها غدا الأحد، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة دورى nile.