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مانشستر سيتي ضد المان يونايتد في ليلة حسم كأس الاتحاد الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق مانشستر سيتي، مساء يوم السبت، نظيره فريق مانشستر يونايتد في نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستضيف ملعب "ويمبلي" مباراة الفريقين في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، موسم 2023/24.

كان مانشستر سيتي قد تأهل إلى نهائي البطولة بعدما فاز على بهدف دون رد.
 

وتأهل مانشستر يونايتد بعد تغلبه الصعب ضد كوفنتري سيتي، بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

ويخوض مانشستر سيتي تلك المباراة بعد أيام من تتويجه ببطولة الممتاز، للمرة الرابعة على التوالي.

في حين أن مانشستر يونايتد يعاني من وضع سئ حيث تشير التقارير إلى أن الإدارة قررت الإطاحة بالمدرب إريك تين هاج بغض النظر عن نتيجة مباراة اليوم.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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