التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي ضد المان يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض فريق الكرة الأول بنادي مانشستر سيتي، مساء يوم السبت، مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره فريق مانشستر يونايتد التى تجمع بين الفريقين في نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.



وتأهل فريق مانشستر سيتي إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، عقب تخطي عقبة فريق تشيلسي في نصف النهائي، بهدف نظيف سجله برناردو سيلفا.

أما مانشستر يونايتد فتأهل هو الآخر إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على كوفنتري، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بثلاث أهداف لكل فريق، قبل أن تحسم ركلات الترجيح تأهل اليونايتد.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب بيب جوارديولا المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا

خط الدفاع: يوشكو جفارديول.- مانويل أكانجي - روبن دياش - كايل ووكر

خط الوسط: رودري - كيفن دي بروينه - برناردو سيفا

خط الهجوم: جيريمي دوكو - فيل فودين - إرلينج هالاند

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب إريك تين هاج المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت - كارلوس كاسيميرو - ليساندرو مارتينيز - أرون وان بيساكا.

خط الوسط: سفيان أمرابط - سكوت ماكتوميناش - برونو فيرناندريش - كوبي ماينو.

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو - أماد ديالو