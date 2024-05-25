موعد مباراة العين الإماراتي و يوكوهاما الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق العين الإماراتي مع ضيفه يوكوهاما مارينوس الياباني، اليوم السبت، على استاد هزاع بن زايد في أبوظبي بالإمارات، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.



وتنطلق مباراة العين ضد يوكوهاما في تمام الساعة 7 مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقل المباراة على قنوات بي إن سبورتس وقنوات SSC السعودية.

وكان فريق يوكوهاما قد فاز ذهابا في ملعبه على العين الإماراتي بنتيجة 2-1، ويكفي الفريق الياباني التعادل أو الفوز بأي نتيجة في الإياب أمام العين ليتوج باللقب، بينما يسعى العين للفوز بفارق هدفين للفوز بلقب دوري أبطال آسيا.