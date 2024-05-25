إحصائيات وأرقام مواجهات مانشستر سيتي ومان يونايتد قبل صدام الليلة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباراة من العيار الثقيل، التى تجمع بين مانشستر سيتي ونظيره مانشستر يونايتد في نهائي منتظر، لحسم لقب كأس الاتحاد الإنجليزي



والتقى الفريقان في 192 مباراة سابقة في جميع المسابقات المحلية والقارية، حقق مانشستر يونايتد 78 انتصارا، فيما حقق مانشستر سيتي الفوز في 61 لقاء، في حين حسم التعادل 53 مواجهة بين الفريقين.

وسجل لاعبو مانشستر يونايتد 273 هدفا في شباك مانشستر سيتي، وعلى الجانب الآخر سجل لاعبو الفريق السماوي 272 هدفا في شباك الشياطين الحُمر.

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية يا تذاع المباراة عبر قناة بى ان سبورت إتش دي 1 بشكل حصري.