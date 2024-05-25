مانشستر سيتي ضد المان يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي.. الموعد والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق الكرة الأول بنادي مانشستر سيتي، مساء يوم السبت، مع نظيره فريق مانشستر يونايتد في نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والقناة الناقلة



تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية يا تذاع المباراة عبر قناة بى ان سبورت إتش دي 1 بشكل حصري.



ويستضيف ملعب "ويمبلي" مباراة الفريقين في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، موسم 2023/24.

كان مانشستر سيتي قد تأهل إلى نهائي البطولة بعدما فاز على تشيلسي بهدف دون رد.

