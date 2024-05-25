شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية والمقاولون العرب فى مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين بالدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلاقى فريق الداخلية في تمام السادسة مساء اليوم السبت ، نظيره المقاولون العرب على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع الـ25 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يدخل الفريقان المباراة ولا بديل أمامهما عن الفوز للهروب من منطقة الخطر، حيث لن تجدي نقطة التعادل أي منهما في ظل الموقف الصعب للفريقين في جدول الدوري.

المقاولون بقيادة معتمد جمال تعادل في الجولة الأخيرة مع فاركو بعدما كان متقدما بهدف نظيف، بينما خسر الداخلية من بلدية المحلة بهدف نظيف لذا يسعى الفريقان للفوز اليوم لتصحيح المسار.

يقبع فريق الداخلية في المركز الـ18 والأخير في جدول الدوري برصيد 12 نقطة، بينما يسكن المقاولون العرب المركز الـ17 برصيد 16 نقطة.

وتتوقف مسابقة الدوري المصري بداية من يوم 27 مايو الجارى ، بسبب معسكر منتخب مصر الأول بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن ، استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في الفترة من 3 حتى 10 يونيو المقبل.



ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.



ويقع منتخبي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.



وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.