شكرا لقرائتكم خبر عن جنش أخطبوط فيوتشر والزمالك يحتفل بعيد ميلاده الـ"37" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى مودرن فيوتشر، اليوم السبت بعيد ميلاده الـ37 فهو من مواليد 25 مايو 1987، وانضم الحارس للزمالك عام 2011 قادمًا من نادي الأولمبي السكندري، لتعويض رحيل الحارس السابق محمد عبد المنصف، وعانى اللاعب من قلة المشاركة مع الفريق الأبيض فترات طويلة .

وفاجأ مسئولو الزمالك محمود جنش، بالتعاقد مع حارس جديد هو محمد أبو جبل لتدعيم الفريق، وتراجع "جنش" ليصبح الحارس الثالث للفريق، وبعد رحيل عبد الواحد السيد لم يتغير الوضع كثيرًا، حيث تعاقد الزمالك مع أحمد الشناوى ليصبح الحارس الأساسى للفريق الأبيض.

واستمر "جنش" على مقاعد بدلاء الزمالك، ينتظر الفرصة لحراسة عرين الفريق الزملكاوي، والتي جاءت له بعد رحيل الشناوي، ونجح اللاعب في تقديم مستويات رائعة رفقة الفريق وكسب ثقة الجهاز الفني والإدارة والجمهور، ولكن جاءت الإصابة لتعطل مسيرته مع الأبيض، وعليه تعاقد الزمالك مع 3 حراس جدد محمد صبحي ومحمد أبوجبل ومحمد عواد، ليقرر جنش الرحيل على سبيل الإعارة لفيوتشر تم تحولت الإعارة لبيع نهائي.



وإجمالا خاض محمود عبد الرحيم "جنش" مع الزمالك 114 مباراة بإجمالى 10079 دقيقة لعب خرج بكلين شين في 58 مباراة منها وتلقت شباكه 79 هدفاً وحصل أربعة إنذارات.

توج محمود جنش بالعديد من البطولات مع الزمالك، حيث فاز بلقب الدوري الممتاز مرتين وكأس مصر 6 مرات، وكأس السوبر المصري مرتين، وكأس السوبر الإفريقي، وكأس الكونفيدرالية، وكأس السوبر المصري السعودي.