نهائي كأس فرنسا.. مبابي والرقصة الأخيرة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، لتسجيل ظهوره الأخير مساء اليوم السبت، مع فريقه، وذلك حين يصطدم مع فريق ليون في نهائي كأس فرنسا.

يُذكر أن مبابي قد أعلن منذ أيام عن رحيله بشكل رسمي من صفوف باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، والذي يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد ختام الدوري والتتويج باللقب بشكل رسمي.

الجدير بالذكر، أن نهائي كأس فرنسا هو المواجهة الثالثة بين سان جيرمان وليون هذا الموسم، حيث نجح النادي الباريسي في تحقيق الفوز بالمباراتين السابقتين بنتيجة واحدة 1/4.

إنريكي يؤكد مشاركة مبابي أمام ليون

أكد المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان علي مشاركة كيليان مبابي أساسيًا في اللقاء الحاسم، حيث قال في مؤتمر صحفي: "هل يلعب كيليان مبابي أمام ليون؟ بالطبع. بالطبع سيبدأ اللقاء".

وسجل مبابي 256 هدفًا مع باريس في جميع المسابقات، وساهم بقوة في تتويج الفريق الباريسي بلقب الدوري 6 مرات وكأس فرنسا 6 مرات.

كما احتكر النجم الفرنسي جائزتي أفضل لاعب في الدوري الفرنسي وهداف المسابقة في آخر 6 مواسم.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون في نهائي كأس فرنسا

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان وليون في نهائي كأس فرنسا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وليون في نهائي كأس فرنسا

تذاع مباراة باريس سان جيرمان وليون في نهائي كأس فرنسا عبر قناة beIN Sports HD 1.