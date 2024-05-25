باير ليفركوزن يسعى لتصحيح مساره أمام كايزرسلاوترن بعد هزيمة الدوري الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق باير ليفركوزن منافسه كايزرسلاوترن في تمام التاسعة مساء اليوم السبت في المباراة التي تجمعهما في نهائي كأس ألمانيا.

وتعرض بايرليفركوزن لهزيمته الأولى هذا الموسم على يد أتالانتا الإيطالي 0-3 في نهائي بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج" بعد 51 مباراة متتالية دون هزيمة.



وفاز ليفركوزن في طريقه للنهائي على شتوتجارت 3-2 في ربع النهائي، فيما حقق كايزرسلاوترن انتصارا على سوى كولن من الدرجة الأولى وفاز عليه 3-2 في الدور الثاني وقد تجاوز نورنبرج وهيرتا برلين وساربروكن بعدها وكلها من أندية الدرجة الثانية.

وكان ليفركوزن فاز على كايزرسلاوترن في آخر مواجهة بينهما في الدور الثالث للمسابقة عام 2015 وكان خسر في ربع النهائي بملعبه عام 2014 بهدف نظيف.