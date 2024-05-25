شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يعلن قائمة مباراتى بوركينا وغينيا غدًا بسبب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن غدا الأحد الجهاز الفني لمنتخب مصرالأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة الفريق استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو من الشهر المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 ، حيث تقرر انطلاق المعسكر يوم الثلاثاء المقبل بأحد فنادق القاهرة.

وفضل الجهاز الفنى إعلان القائمة عقب مباراة الأهلى والترجى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا الليلة، على أن يطمئن على جميع اللاعبين قبل الكشف عن القائمة.

كما طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر من الجهاز الطبي بقيادة محمد ابو العلا تقديم التقارير الخاصة بإصابات بعض اللاعبين قبل الإعلان عن القائمة حيث تأكد خروج عمر مرموش لإجرائه عملية جراحية .



هذا ويقع الفراعنة ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب كل من إثيوبيا وبوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وسيراليون، وجيبوتي، وبعد انتهاء أول جولتين يتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، بعدما فاز على جيبوتي بسداسية دون رد، وفي الجولة الثانية انتصر على سيراليون بهدفين نظيفين.



وتسافر بعثة المنتخب الوطني الأول، بقيادة حسام حسن، إلى غينيا الاستوائية 7 يونيو المقبل لمواجهة منتخبها في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 على متن طائرة خاصة فى ظل ضيق الوقت بين مباراتي غينيا الاستوائية وبوركينا فاسو.

ونفى مصدر في الجهاز الفني لـ منتخب مصر حقيقة القائمة المسربة للمنتخب والتي تضم قرابة 60 لاعبا، للمعسكر المقبل، الذى يشهد خوض مباراتين مرتقبتين بتصفيات المونديال أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو.