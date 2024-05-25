شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يترقب جلسة مع حسين لبيب للاتفاق على تمديد عقده مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب أحمد مصطفى "زيزو" نجم الزمالك جلسته مع حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادى الأبيض لتمديد عقده الذى ينتهى أخر الموسم المقبل.

ويتولى حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك بنفسه ملف تجديد عقد اللاعب،إيماناً منه بأن زيزو من العناصر والركائز الأساسية في صفوف القلعة البيضاء،ويخطط له بأن يكون أحد أساطير القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

ويتحرك مسئولو نادى الزمالك بجدية فى ملف تمديد عقد أحمد سيد "زيزو" ، تمهيداً للاحتفاظ بخدماته لمدة موسمين آخريين وتأمين موقفه مع القلعة البيضاء بعدما أصبح اللاعب هدفاً للعديد من الأندية الخليجية بفضل الأداء الجيد ومستواه الذى يمر بحالة من الثبات، جعلته مطمعاً للعروض الخارجية.

ويرحب أحمد سيد زيزو بتجديد تعاقده الذى ينتهى أخر الموسم الحالى مع القلعة البيضاء،لكنه ينتظر جلسة تجمعه برئيس النادى لوضع الرتوش الأخيرة على هذا الملف،وإسدال الستار عليه نهائياً.

وتعادل الزمالك أمام مودرن فيوتشر بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضى على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة دورى nile (الدورى المصرى الممتاز).