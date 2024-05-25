شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس إقامة مباريات دورة الترقى بتقنية الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مجلس ادارة اتحاد الكرة تطبيق تقنية حكم الفيديو var في المباريات المقبلة للدورة الرباعية في ظل توقف مباريات الدوري الممتاز بسبب الاجندة الدولية ، إلى جانب منعا لحدوث أزمات في الفترة المقبلة ، وهو ما يتم التنسيق له مع لجنة الحكام .

وتضم دورة الترقى أندية حرس الحدود صاحب المركز الثالث بجدول دوري المحترفين والترسانة وسبورتنج ومنتخب السويس المتأهلين من المباريات الفاصلة لأوائل مجموعات دوري القسم الثاني.

وتنص لائحة الدورة الرباعية على أنه حال تساوي فريقين في عدد النقاط يتم الاحتكام لنتيجة المواجهات المباشرة بينهما، ثم فارق الأهداف لكل فريق، ثم الأعلى تهديفا في حال تساوى فارق الأهداف، وذلك من أجل حسم الفريق الصاعد للدوري الممتاز.