شكرا لقرائتكم خبر عن معلول والسولية أبرز 8 غيابات عن الأهلى أمام الترجي بنهائى أفريقيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الاهلى مع الترجى التونسى باستاد القاهرة الدولى في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويغيب عن الاهلى أمام الترجى التونسى الليلة عمرو السولية وعلي معلول ومحمد الضاوي كريستو، وذلك بسبب الإصابات المختلفة التي يعانون منها.

ويعاني السولية من إصابة فى العضلة الخلفية، فيما خضع معلول لجراحة في وتر أكيلس بعد إصابته أمام الترجي على ملعب رادس السبت الماضي.

كما يخضع كريستو لبرنامج تأهيلي خاص بإصابته فى العضلة الخلفية.

واستبعد كولر المدير الفني كل من، كريم نيدفيد وكريم الدبيس وخالد عبد الفتاح للرؤية الفنية.

كما يغيب الثنائي عمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفلي، عن الاهلي في نهائي أفريقيا بسبب عدم قيدهما في القائمة الإفريقية.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، محمود متولي، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، أليو ديانج، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، رضا سليم، حسين الشحات، بيرسي تاو، كريم فؤاد، أحمد نبيل كوكا، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر.

وخط الهجوم: محمود كهربا، وسام أبو علي، أنتوني موديست.