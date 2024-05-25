الإسماعيلي يدخل معسكر مغلق استعداداً لمواجهة البنك الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي معسكر مغلق مساء اليوم السبت في إطار التحضير لمواجهة البنك الأهلي بالجولة الخامسة والعشرين ببطولة الدوري المصري الممتاز .

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال ، قبل اللقاء الذي يجمعه بفريق البنك الأهلي غدا في الساعة الرابعة عصر على استاد القاهرة الدولى .



ويضع إيهاب جلال خطة مباراة البنك الأهلى في مران اليوم من أجل تحقيق الفوز في لقاء الغد ويقوم المدرب بشرح كل نقاط القوة الفريق المنافس من أجل السيطرة عليها والتي يأتي في مقدمتها التحولات الهجومية التي يقوم بها التاجولى ياو أنور.



وحرص ابو طالب العيسوي، نجم الإسماعيلي السابق، تقريرا مفصلا لمجلس إدارة النادى الإسماعيلي برئاسة اللواء نصر أبو الحسن، عن رحلته في كوت ديفوار

ووصل أبو طالب العيسوي إلى الإسماعيلية خلال الساعات الماضية بعد رحلته الكشافية في كوت ديفوار لانتقاء اللاعبين الموهوبين في مختلف المراكز من أجل ضمهم للقلعة الصفراء.





أبو جريشة يجتمع بلاعبي قطاع الناشئين

عقد على أبو جريشة رئيس قطاع الكرة بالنادي الإسماعيلي جلسة تحفيزية مع مجموعة من لاعبي قطاع الناشئين الذين تم توقيع عقود طويلة الأمد معهم بشكل رسمي منذ أيام.

الجلسة شهدت حضور محمود جابر رئيس القطاع وأشرف خضر مدير فني القطاع وأحمد عبده مدير إداري القطاع.



وطالب على أبو جريشة اللاعبين الصاعدين ببذل مزيد من الجهد باعتبارهم مستقبل النادي المشرق ،مؤكدا أنهم سيكون لهم دورا مع الفريق الأول خلال المستقبل القريب شريطة الالتزام والتطور بشكل مستمر.



وشدد رئيس قطاع الكرة على أن التوقيع واللعب بقميص النادي الإسماعيلي شرف كبير يتمناه اي لاعب خاصة أنه يتمتع بجماهيرية كبير تغطي أنحاء الوطن العربي.



واختتم فاكهة الكرة المصرية تصريحاته بأن الإسماعيلي لن يعود لمكانته المعتادة كمنافسا وحاصدا للألقاب إلا من خلال ناشئيه وأبناءه المخلصين.



وكان مجلس الإدارة برئاسة المهندس نصر أبو الحسن قد وقع عقود مع مجموعة من الواعدين وهم .

* محمد عبد الرازق.. حارس مرمى 2006

* عبد الرحمن محروس.. حارس مرمى 2006

* إبراهيم محمد عبد العال.. جناح أيمن 2006

* عبدالله هشام.. مدافع 2006

* محمود حجازي.. لاعب وسط 2006

* يوسف عبدالله.. مدافع 2006

* أنور عبدالسلام.. مهاجم 2006

* إبراهيم النجعاوي.. جناح أيمن 2008