اتحاد الكرة يدرس قرارا جديدا بشأن دورة الترقي بعد أزمات الجولة الأولى

ياسر رشاد - القاهرة - يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة الحالية قرارا جديدا بشأن مباريات دورة الترقي للدوري الممتاز، بعد الأزمات التي شهدتها مواجهات الجولة الأولى والأخطاء الكارثية للحكام خلال الجولة.

ويدرس اتحاد الكرة فكرة تطبيق تقنية حكم الفيديو " var " في المباريات القادمة في الدورة الرباعية في ظل توقف مباريات الدوري الممتاز بسبب الاجندة الدولية، منعا لحدوث أزمات في الفترة المقبلة ، وهو ما يتم التنسيق له مع لجنة الحكام .

وتضم دورة الترقى أندية الترسانة وحرس الحدود و سبورتنج ومنتخب السويس .

وكان فريق حرس الحدود صاحب المركز الثالث بجدول دوري المحترفين والترسانة وسبورتنج ومنتخب السويس المتأهلين من المباريات الفاصلة لأوائل مجموعات دوري القسم الثاني.

وتنص لائحة الدورة الرباعية على أنه حال تساوي فريقين في عدد النقاط يتم الاحتكام لنتيجة المواجهات المباشرة بينهما، ثم فارق الأهداف لكل فريق، ثم الأعلى تهديفا في حال تساوى فارق الأهداف، وذلك من أجل حسم الفريق الصاعد للدوري الممتاز.

وشهدت الجولة الأولى في مباريات دوري الترقي العديد من الأخطاء التحكيمية في المباراة التي حقق فيها حرس الحدود الفوز على الترسانة ، بينما حقق سبورتنج الفوز على منتخب السويس .

وكان اتحاد الكرة أصدر قرار قبل انطلاق المبارايات في الدوري الترقي بعدك الحضور الجماهيري والاكتفاء بتواجد ٢٥ شخص من كل نادي .

