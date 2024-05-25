من أجل الـ 12.. الأهلي يتحدى الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والغيابات والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يستضيف الأهلي فريق الترجى التونسى مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولى، في إياب نهائي دوري ابطال افريقيا.

ويسعى الأهلي للتتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 في تاريخه والثانية على التوالي مع المدرب السويسري مارسيل كولر.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي على ملعب "رادس" قد انتهت بالتعادل السبي بين الفريقين بدون أهداف.

ولا يمتلك الأهلي أي بديل سوى هز شباك الترجي وتحقيق الفوز بأي نتيجة ليضمن التتويج باللقب الثاني على التوالي والـ12 في تاريخه.

ولن تكون مهمة النادي الأهلي سهلة، خاصة وأن الترجي التونسي لم تهتز شباكه سوى في مباراة واحدة فقط بالبطولة حتى الآن، وقت الخسارة من الهلال السوداني 1-3.

وطلب كولر من لاعبى الاهلى بضرورة حسم اللقب الافريقى مبكراً للإبتعاد عن الضغوط المعروفة في المباريات النهائية للإستفادة من الحضور الجماهيري الضخم المتوقع تواجده الليلة في الملعب.

وعلى الجانب الآخر، يدخل الترجي المواجهة المرتقبة بخيارين عكس الأهلي؛ أولهما الفوز بأي نتيجة والثاني هو التعادل الإيجابي 1-1 أو أكثر، وفى الحالة الأخيرة سيضمن التتويج مستفيدا من قاعدة الهدف الاعتباري.

ويري المدرب البرتغالى ميجيل كاردوسو المدير الفني لفريق الترجي أن فريقه لايزال يملك كافة الحظوظ للتتويج باللقب الافريقى من أنياب الاهلى رغم التعادل السلبى في لقاء الذهاب مؤكداً أن هدف واحد يكفى لصعود لمنصة التتويج متسلحاً برغبة جماهير الفريق الملقب بفرقة باب سويقة، في الثأر من الأهلي _ حامل اللقب _ الذي أصبح يمثل عقدة حقيقية لبطل تونس، بعد أن تفنن حامل اللقب في إلحاق الهزائم بالترجي في السنوات الأخيرة.

ويسعى الترجي للتويج باللقب الخامس في تاريخه، بعد تتويجه سابقا بنسخ أعوام 1994 و2011 و2018 و2019.

وفي حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح دون خوض أشواط إضافية، بحسب ما تنص عليه لائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الخاصة بالبطولة.

ويدير المباراة الحكم الكونغولي جون جاك نادالا، ويعاونه كل من الغاني دانيال لاريا والسوداني محمد عبدالله إبراهيم مساعدان، وفي غرفة تقنية الفيديو "VAR" الجزائري لحلو بن براهم.

غيابات الأهلي

شهدت قائمة غيابات الأهلي أمام الترجي التونسي، تواجد 9 لاعبين، أبرزهم التونسي الدولي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق، الذي خضع لعملية جراحية في وتر أكيلس بعد الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء الذهاب أمام الترجي.

كما يغيب محمد الضاوي كريستو وعمرو السولية بسبب استمرار خوض البرنامج التأهيلي، حيث يعاني الثنائي من آلام عضلية تسببت في غيابهم عن اللقاءات طوال الفترة الماضية.

واستبعد كولر الرباعي حمزة علاء وخالد عبد الفتاح وكريم الدبيس وكريم نيدفيد لأسباب فنية، فيما جاء استبعاد الثنائي محمود الزنفلي وعمر كمال عبدالواحد، بسبب عدم القيد في القائمة الإفريقية.

تشكيل الأهلي المتوقع

في حراسة المرمى: مصطفي شوبير.

في الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم،رامي ربيعة، كريم فؤاد.

في الوسط: مروان عطية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور.

في الهجوم: حسين الشحات، وسام أبو علي، بيرسي تاو.

تشكيل الترجي المتوقع

حراسة المرمى: أمان الله مميش.

خط الدفاع: محمد بن علي، محمد بن حميده، ياسين مرياح، محمد أمين توجاي.

خط الوسط: روجيه أهولو، غيلان الشعلالي، حسام تقا.

خط الهجوم: يان ساس، حسام الدين غشة، رودريجو رودريجيز.

موعد المباراة

تنطلق مباراة الأهلي والترجي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة

تذاع مباراة الأهلي والترجي عبر قناة "تايم سبورت" الأرضية.

كما تبث مباراة الأهلي والترجي عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أفريقيا وتحديدا عبر beIN Sports HD 6.