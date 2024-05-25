كواليس غدر لابورتا بـ تشافي والإجتماع السري

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الساعات الماضية، خبر مفاجئ لكل متابعي نادي برشلونة الإسباني، بعد صدور قرار رسمي من النادي برحيل المدرب تشافي هيرنانديز عن القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.



وجاء سر المفاجأة لدي الجماهير، بعدما تم الإعلان منذ شهر عن الاتفاق علي استمرار المدرب في الموسم الجديد، رغم اعلانه منذ شهور برحيله في نهاية الموسم الحالي، ولكن تم الاتفاق علي بقاؤه واستمراره في المهمة الفنية.



تفاصيل اقالة تشافي المفاجئة

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية في تقرير لها تفاصيل قرار الإقالة وردة فعل بطل كأس العالم 2010 عليه.

وتشير الصحيفة إلى أن كل شيء حدث بشكل سريع بعد ما تردد عن وجود اجتماعات بين إدارة النادي وهانز فليك في العاصمة الإنجليزية "لندن"، ليخرج المدرب في مؤتمر صحفي ليقول أن "لا شيء يقلقني سأكمل عملي بنفس الحماس".

لكن تشافي حاول استكشاف الحقيقة من الرئيس خوان لابورتا وبعث له رسالة يسأله: "ماذا يجري؟"، ورد عليه الرئيس الكتالوني : "سنتحدث لاحقاً".

والتقى تشافي بعد التدريب مع لابورتا وجهاً لوجه في حضور رافائيل يستي نائب الرئيس، ليتم إخبار المدير الفني بالقرار.

ورد تشافي بأنه غير موافق على الإطلاق على القرار، لكنه في النهاية لا يستطيع فعل أي شيء.