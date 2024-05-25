جمهورية شبين يفوز على فريق الأمل بثلاثية وديًا استعدادًا لكأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - حرص مجلس إدارة نادي جمهورية شبين بالاهتمام والارتقاء بقطاع الناشئين بالنادي، أقيمت مباراة ودية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي جمهورية شبين وفريق الأمل بالنادي المكون من مجموعة مميزة من فرق الشباب بالنادي ، وقد أنتهي اللقاء بفوز الفريق الأول بثلاثية مقابل هدف .

يواصل الفريق الأول تدريباته الجماعية استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي، والمقرر لها يوم 30 مايو الجارى في دور الـ32 لبطولة كأس مصر .

ويأمل المدير الفني للفريق لإشراك بعض اللاعبين والظهور بشكل جيد أمام إحدى فرق الدورى من أجل مواصلة المشوار والتقدم خطوة في الكأس .

وكان فريق جهورية شبين اختتم مبارياته في دوري المحترفين أمام فريق أسوان، وانتهت بفوزالأخير بهدفين مقابل هدف بختام الموسم الحالي.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق اسوان بهدف دون رد سجل أهداف أسوان كلا من محمد ناجي جدو في الدقيقة 16، وفي الشوط الثاني أضاف محمد اسامة الهدف الثاني في الدقيقة 5، وشهدت الدقيقة 15 هدف جمهورية شبين الوحيد عن طريق اللاعب حمودي شتا.

ومن جانبه، رحَّب عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بأي نادٍ يوافق على خوض منافسات كأس مصر بدون لاعبيه الدوليين، مؤكدًا أن إلغاء المسابقة مجرد شائعات.

ونفى عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف العام على المسابقات، الشائعات التي تم تداولها مؤخرًا بشأن اتجاه النية لإلغاء مسابقة كأس مصر للموسم الحالي.

وأضاف عامر حسين، أن دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر سيقام في موعده المحدد، وتم تأجيل مباريات أي نادٍ يشارك منه لاعبان أو أكثر بصفوف منتخب مصر.

مواعيد مباريات دور الـ32 بمسابقة كأس مصر :

يوم الثلاثاء 28 مايو

سيراميكا كليوباترا × مكادي

زد × الداخلية

سموحة × لافيينا

يوم الأربعاء 29 مايو

المقاولون العرب × الترسانة

الأهلي × الألومنيوم

طلائع الجيش × بورفؤاد

يوم الخميس 30 مايو

المصري البورسعيدي × جمهورية شبين

الزمالك × بروكسي

الإسماعيلي × القناة

يوم الجمعة 31 مايو

بلدية المحلة × الجونة

البنك الأهلي × بتروجيت

الإتحاد السكندري × أبو قير للأسمدة

بيراميدز × النصر

يوم السبت 1 يونيو

فاركو × الواسطى

فيوتشر × بترول أسيوط

إنبي × النجوم