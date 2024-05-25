مانشستر يونايتد.. ذكريات "مرة" مع كأس الاتحاد الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن صدام كروي علي صفيح ساخن، يجمع بين فريقي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، والذي سيقام علي ملعب ويمبلي في لندن.

لعنة الوصافة تطارد مانشستر يونايتد في نهائي الكأس

رغم أن فريق مانشستر يونايتد يحتل المركز الثاني بين أكثر الأندية تتويجا بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، الذي حققه 12 مرة على مدار تاريخه، بفارق 4 ألقاب خلف أرسنال الا ان هناك لعنة تطارده.

حيث يمتلك مانشستر يونايتد رقما سلبيًا، بكونه الفريق الأكثر خسارة في نهائي كأس الاتحاد، بواقع 9 مرات، ويليه تشيلسي وإيفرتون (8).

على الجانب الآخر هناك ذكري أليمة ومرة، تراود مانشستر يونايتد قبل صدام اليوم، حيث يعد ديربي الليلة تكرارا لنهائي الموسم الماضي، الذي حسمه مانشستر سيتي بنتيجة (2-1) على حساب يونايتد.

جدير بالذكر أن آخر تتويج لمانشستر يونايتد بلقب كأس الاتحاد إلى عام 2016، بعد ذلك خاض النهائي مرتين وخسرهما أمام تشيلسي (2018)، والسيتي (2023).



مانشستر يونايتد يسعي لحفظ ماء الوجه

يخوض فريق مانشستر يونايتد لقاء اليوم بعنوان الفرصة الأخيرة من أجل التأهل إلى بطولة أوروبية الموسم المقبل، بعدما فوّت "الشياطين الحمر" فرصة التأهل عبر الدوري الإنجليزي.

واكتفى يونايتد بالحصول على المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح مطالبا بالتتويج بطلا لكأس الاتحاد من أجل حجز مكان في الدوري الأوروبي بنسخته المقبلة.

