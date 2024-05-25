المشكلات القانونية فى ندوة بنادى الجياد

ياسر رشاد - القاهرة - نظم نادى أصحاب الجياد بالاسكندرية ندوة قانونية وذلك من منطلق تفعيل نشاط اللجان بالنادى خاصة مع بدء الموسم الصيفى

وناقشت الندوة عدد من الاستفسارات القانونية التى طرحها الاعضاء وذلك من خلال الندوة التى حملت عنوان ( المشكلات القانونية فى قانون الأحوال الشخصية ) تحت رعاية مجلس الإدارة برئاسة سيد سمره وبحضور طارق شحاتة عضو مجلس الإدارة والتى نظمتها اللجنة القانونية برئاسة المستشارأحمد فتوح .

وقد جاءت معظم الاستفسارات القانونية التى أهتم بها الحاضرين من أصحاب الجياد حول قضايا التعدى الالكترونى وسرقة الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعى بالاضافة الى الاحوال الشخصية وكذلك بعض قضايا الميراث