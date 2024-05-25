بروكسي يرفض التفريط في لاعبيه

ياسر رشاد - القاهرة - تمسك مسئولو نادي بروكسى بالقوام الأساسى للفريق خلال الفترة الحالية رافضا الحديث عن احتراف أو انتقال أي لاعب إلا بعد مباراة الفريق أمام الزمالك في دور الـ32 لكأس مصر نهاية الشهر الجارى .

وطالب محمد حامد المدير الفني لبروكسى من لاعبيه التركيز خلال الفترة الحالية على اللقاء المقبل حتى يظهر الفريق بشكل جيد أسوة بما فعلوه في الموسم الماضى عندما واجهوا أيضا الزمالك في نفس الدور وخسر الفريق 3 / 2 بصعوبة .

ويمتلك 5 لاعبين من بروكسى عدد من عروض الإحتراف مع بعض الأندية إلا أن الإدارة تتكتم على مناقشتها في الوقت الحالي لحين انتهاء مباراة الزمالك .

ومن جانبه، رحَّب عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بأي نادٍ يوافق على خوض منافسات كأس مصر بدون لاعبيه الدوليين، مؤكدًا أن إلغاء المسابقة مجرد شائعات.

ونفى عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف العام على المسابقات، الشائعات التي تم تداولها مؤخرًا بشأن اتجاه النية لإلغاء مسابقة كأس مصر للموسم الحالي.

وأضاف عامر حسين، أن دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر سيقام في موعده المحدد، وتم تأجيل مباريات أي نادٍ يشارك منه لاعبان أو أكثر بصفوف منتخب مصر.

مواعيد مباريات دور الـ32 بمسابقة كأس مصر :

يوم الثلاثاء 28 مايو

سيراميكا كليوباترا × مكادي

زد × الداخلية

سموحة × لافيينا

يوم الأربعاء 29 مايو

المقاولون العرب × الترسانة

الأهلي × الألومنيوم

طلائع الجيش × بورفؤاد

يوم الخميس 30 مايو

المصري البورسعيدي × جمهورية شبين

الزمالك × بروكسي

الإسماعيلي × القناة

يوم الجمعة 31 مايو

بلدية المحلة × الجونة

البنك الأهلي × بتروجيت

الإتحاد السكندري × أبو قير للأسمدة

بيراميدز × النصر

يوم السبت 1 يونيو

فاركو × الواسطى

فيوتشر × بترول أسيوط

إنبي × النجوم