قرار مفاجئ من جوميز بعد إصابة أحمد فتوح

اتخذ البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قرارًا مفاجئًا في ظل الإصابات المتكررة لأحمد فتوح.

واستقر جوميز على تصعيد أحد اللاعبين من قطاع الناشئين لتدعيم مركز الظهير الأيسر، خاصة بعد إصابة محمد عبد الشافي بقطع في الرباط الصليبي، كذلك في ظل الإصابات المتكررة لأحمد فتوح.

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وجاء قرار جوميز في ظل الأداء المتواضع الذي يقدمه إبراهيما نداي في مركز الظهير الأيسر في مباريات الزمالك الأخيرة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 25 نقطة، حصدها الفريق من 16 مباراة.

وكان الفريق الأبيض قد توج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية، وذلك عقب الفوز على فريق نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في إياب نهائي الكونفيدرالية.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بهزيمة الزمالك بهدفين لهدف، قبل أن يحقق الأبيض الفوز بهدف دون رد في مباراة الإياب ويحسم لقب البطولة استغلالًا لقاعدة الهدف خارج الديار بهدفين