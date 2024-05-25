قناة مجانية تنقل مباراة الاهلي والترجي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة نظيره الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء الليلة.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي التونسي قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث يسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل حسم لقب البطولة رسميًا.

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ومن المقرر أن تنقل قناة أون تايم سبورتس المفتوحة على البث الأرضي مباراة الاهلي والترجب التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يمكن ضبط القناة من خلال الإريال بعد توصيل UHF 32.

ويتولى أيمن الكاشف مهمة التعليق على أحداث مباراة الاهلي والترجي التونسي اليوم، فيما يقدم تامر صقر الاستديو التحليلي للمباراة، على أن يحلل المباراة ثنائي الاهلي وليد صلاح الدين ومحمد فضل.

ويعد النادي الاهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة، آخرها العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي في المباراة النهائية بثلاثية مقابل هدفين.