كولر يجهز مفاجأة لـ الترجي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي على الدفع بمحمد مجدي أفشة في مباراة الأحمر ضد الترجي التونسي اليوم.

وينوي كولر الدفع بمحمد مجدي أفشة في مباراة الاهلي اليوم ضد الترجي التونسي، لقدرة اللاعب على صناعة اللعب والتحكم في مجريات المباراة.

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وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين الاهلي والترجي التونسي قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث يسعى المارد الأحمر للفوز في مباراة اليوم من أجل التتويج بلقب البطولة للمرة الثانية عشر في تاريخه.

ويعد النادي الاهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة، آخرها العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي في المباراة النهائية بثلاثية مقابل هدفين.

يُذكر أن كلا الفريقين لم يتلقى الهزيمة حتى الآن في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذه النسخة، فكلا الفريقان خاض 13 مباراة ولم يهزم.

ويسبق لفريق الترجي وأن حقق لقب دوري أبطال إفريقيا أربع مرات من قبل، آخرها عام 2018 بالفوز على الاهلي في المباراة النهائية.