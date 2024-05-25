غيابات بالجملة في صفوف الاهلي لمباراة الترجي التونسي  

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة نظيره الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تلعب في الثامنة مساءً.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف، فيما يسعى المارد الأحمر للفوز في مباراة اليوم من اجل حسم لقب البطولة.

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ويغيب عن النادي الاهلي في مباراة الترجي اليوم تسع لاعبين وهم، علي معلول للإصابة بقطع في وتر أكيلس، كما يغيب محمد الضاوي كريستو وعمرو السولية لاستمرارهم في برنامجهم التأهيلي.

ويغيب حمزة علاء وخالد عبد الفتاح وكريم الدبيس وكريم نيدفيد لأسباب فنية، فيما يغيب الثنائي محمود الزنفلي وعمر كمال عبدالواحد، بسبب عدم القيد في القائمة الإفريقية.

وجاءت قائمة الاهلي لمواجهة الترجي التونسي كالتالي..

في حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وأكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي.

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأليو ديانج وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا ورضا سليم وبيرسي تاو وحسين الشحات وكريم فؤاد ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.

الهجوم: محمود كهربا وسام أبو علي وأنتوني موديست.