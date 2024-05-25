كل ما تريد معرفته عن مباراة الاهلي والترجي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

يلتقي اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي نظيره الترجي التونسي في تمام الثامنة مساءً، ضمن مباريات الإياب لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحسم التعادل السلبي مباراة الذهاب بين الاهلي والترجي التونسي التي لعبت السبت الماضي في ستاد رادس بتونس.

وكان الاهلي قد حسم تأهله للمباراة النهائية عقب الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد في نصف النهائي، فيما تأهل الترجي بعد الفوز على صن داونز في نصف النهائي.

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وتنقل قناة بي إن سبورتس مباراة الاهلي والترجي التونسي، حيث يقدم الاستديو التحليلي محمد سعدون الكواري، على أن يتولى التعليق على المباراة علي محمد علي عبر القناة الصوتية الأولى، فيما يتولى التونسي عصام الشوالي مهمة التعليق على القناة الصوتية الثانية.

ويتواجد في الاستديو التحليلي وائل جمعة ومحمد شيبو وطارق ذياب لتحليل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس.

كما تنقل قناة أون تايم سبورتس على البث الأرضي المصري مباراة الأهلي والترجي بنهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم، حيث يقدم الاستديو التحليلي محمد صقر.

ويغيب عن صفوف النادي الاهلي عدد من اللاعبين أبرزهم علي معلول للإصابة، كما يغيب السولية وكريستو لعدم التعافي من الإصابة، ويغيب الزنفلي وعمر كمال لعدم القيد الإفريقي، كما يغيب حمزة علاء وخالد عبد الفتاح وكريم الدبيس وكريم نيدفيد لأسباب فنية.