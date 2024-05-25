نهائي إفريقيا وأسيا وكأس الاتحاد الإنجليزي.. جدول مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم السبت، الموافق 25-5-2024، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة، حيث تُلعب مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي، بجانب العديد من المواجهات المُثيرة في أوروبا.

ويحل الترجي التونسي ضيفًا على الأهلي، على أرضية استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، لحسم الفريق الفائز باللقب القاري للعام الحالي 2024.

وكانت مواجهة الذهاب بين الأهلي والترجي، التي أقيمت السبت الماضي على ملعب حمادي العقربي برادس، قد انتهت بالتعادل السلبي.

ويستضيف ملعب "ويمبلي" بلندن مواجهة نارية بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

كما يواجه العين الإماراتي فريق يوكوهاما مارينوس الياباني على أرضية استاد هزاع بن زايد، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وتمكن يوكوهاما من الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1 على حساب العين، ويحتاج إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل التتويج بالمسابقة القارية.

ويستضيف ملعب "بيار موروا" مباراة باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون في نهائي كأس فرنسا.

وفي أخر جولات الدوري الإسباني، يستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" مباراة ريال مدريد أمام ريال بيتيس.

وفيما يلي جدول مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة

نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأهلي ضد الترجي، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 6".

الدوري المصري

الداخلية ضد المقاولون العرب، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 1".

الدوري الإسباني

أوساسونا ضد فياريال، الساعة 3 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

ريال سوسيداد ضد أتلتيكو مدريد، الساعة 5:15 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

رايو فاليكانو ضد أتلتيك بلباو، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

ألميريا ضد قادش، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

ريال مدريد ضد ريال بيتيس، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

الدوري الإيطالي

يوفنتوس ضد مونزا، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

ميلان ضد ساليرنيتانا، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

دوري أبطال آسيا

العين ضد يوكوهاما مارينوس، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC5 HD" وقناة "beIN Sports AFC HD".

نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

نهائي كأس ألمانيا

باير ليفركوزن ضد كايزرسلاوترن، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "Dubai Sports 2 HD".

نهائي كأس فرنسا

باريس سان جيرمان ضد أولمبيك ليون، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".