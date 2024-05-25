موعد إعلان فليك مدربًا لـ برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - تترقب جماهير نادي برشلونة، الإعلان الرسمي عن تعيين المدرب الألماني هانز فليك المدير الفني السابق لبايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، مديرًا فنياً للفريق الكتالوني خلفا لتشافي هيرنانديز.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو»، فإن برشلونة سيعلن تعاقده مع المدرب فليك، الإثنين المقبل، مضيفة أن المدير الفني الألماني، سيوقع عقود تدريب برشلونة لمدة موسم واحد، وأشارت إلى وجود اتفاق موثق بين برشلونة وفليك، على التجديد لموسم إضافي، حال وجود رغبة مشتركة من الطرفين.

وكان نادي برشلونة قد أعلن أمس الجمعة، رحيل تشافي هيرنانديز رسميًا عن صفوف الفريق، وذلك بسبب خلافات مع خوان لابورتا رئيس النادي.

حيث تسبب تشافي في غضب الرئيس خوان لابورتا، خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ألميريا، عندما انتقد الوضع الاقتصادي الصعب للنادي، وتحدث عن صعوبة منافسة ريال مدريد والأندية الأوروبية، مما دفع رئيس البارسا لاتخاذ قرارا بإقالته.