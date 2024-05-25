أن بي ايه: ثلاثية قاتلة لدونتشيتش تمنح دالاس فوزاً ثانياً على مينيسوتا في نهائي الغربية

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس: زرع النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش ثلاثية الفوز الثاني توالياً لدالاس مافريكس على مضيفه مينيسوتا تمبروولفز 109 108، قبل 3.8 ثوان من نهاية الوقت، الجمعة في نهائي المنطقة الغربية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه).

في مباراة مشوّقة حتى الرمق الأخير، حقق دونتشيتش تريبل دابل (عشر أو أكثر في ثلاث فئات احصائية)، بواقع 32 نقطة، 10 متابعات و13 تمريرة حاسمة، لينقذ فريقه من تأخر بلغ 18 نقطة في الربع الثاني ويلحق بمينيسوتا خسارته الثانية على أرضه في الدور النهائي للمنطقة الغربية.

وقدّم النجم الآخر في دالاس كايري إرفينغ بداية بطيئة مع وقوعه في فخ الأخطاء، لكنه سجّل 13 من نقاطه العشرين في الربع الأخير الخاطف للأنفاس والذي شهد تبدّل هوية المتقدّم 11 مرّة.

وتقدّم مينيسوتا 108 103 قبل 1:29 دقيقة من نهاية الوقت، لكن دونتشيتش وجد إرفينغ في زاوية الملعب مطلقاً ثلاثية ناجحة.

وفي الرمق الأخير، خدع النجم السلوفيني لاعب الارتكاز الفرنسي رودي غوبير، أفضل لاعب دفاعي هذا الموسم، مسجّلاً ثلاثية رائعة قبل ثلاث ثوان من نهاية الوقت.