التشكيل المتوقع للترجي أمام الأهلي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - يستعد الترجي التونسي لمواجهة الأهلي فى الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد "القاهرة الدولي"، فى إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالى 2023 - 2024.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين مساء السبت الماضي على ملعب "حمادي العقربي" فى رادس قد حسمها التعادل السلبي، ليتأجل حسم المتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا لمواجهة اليوم.

واستقر البرتغالي ميجيل كاردوزو، المدير الفني للترجي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الأهلي، وهو نفس التشكيل الذى خاض به مواجهة الذهاب.

ومن المتوقع أن يبدأ الترجي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أمان الله مميش.

الدفاع: محمد بن علي – محمد أمين توجاي – ياسين مرياح – محمد أمين بن حميدة.

الوسط: روجير أهولو – حسام تقا – غيلان الشعلالي.

الهجوم: حسام الدين غشة – يان ساس – رودريجو رودريجيز.